Москва, 25 января, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В ночь на 23 января в одной из квартир в Москве обнаружили тела 19-летней Татьяны С. и 19-летнего Артема И. Молодой человек оставил на своей странице во «ВКонтакте» письмо, в котором признался, что убил и изнасиловал соседку из-за неразделенной любви, после чего покончил с собой. Из-за этой истории в социальных сетях идёт флэшмоб в ответ на комментарии пользователей, предположивших, что во всём виновата сама жертва. Такая реакция сделала историю общественно значимой.

Скриншот страницы Instagram feminastia В Instagram запустили флешмоб #этонеповодубить в поддержку убитой студентки

После обрушившейся на убитую девушку волны негатива в Instagram запустили флешмоб #этонеповодубить. Девушки публикуют свои фото, обращая внимание общественности на то, что никакие обстоятельства не дают человеку права убивать других людей, в том числе откровенные фотографии.

Скриншот страницы Instagram feminastia В Instagram запустили флешмоб #этонеповодубить в поддержку убитой студентки

Скриншот страницы Instagram блогера Александры Митрошиной В Instagram запустили флешмоб #этонеповодубить в поддержку убитой студентки

Скриншот страницы Instagram vrschh В Instagram запустили флешмоб #этонеповодубить в поддержку убитой студентки

Последняя фотография в профиле Татьяны в Instagram собрала уже более 2,5 тыс. комментариев. Пользователи обсуждают, что стало причиной столь жестокого убийства и считают, что девушка сама спровоцировала парня на преступление. Причиной тому стали интимные фотографии, которые она размещала в социальных сетях.

«За что боролась, на то и напоролась», — прокомментировала Оля К.

При этом некоторые пользователи отмечают, что им нисколько не жалко Татьяну, так как почему-то считают её девушкой легкого поведения. А вот Артема они, напротив, оправдывают и пишут, что этой трагедии не произошло бы, если бы девушка вела себя достойнее.

Известно, что Артем и Татьяна долгое время встречались и в итоге решили вместе снимать квартиру. Однако отношения молодых людей оставляли желать лучшего, и вскоре они расстались. Тем не менее ради экономии они остались жить вместе. Исходя из письма Артёма, ему это не нравилось, что Татьяна встречается с другими молодыми людьми, так как он все еще любил девушку. Многие пользователи обвиняют девушку в том, что зная о любви парня, она не переехала из квартиры.

Нередко встречаются комментарии, в которых пользователи отмечают, что не жалеют ни Татьяну, ни Артёма. По их мнению, девушка пользовалась парнем, раз не выехала из квартиры сразу после расставания. Кроме того, она знала, что парень злоупотребляет наркотиками (о чем он признался в своем письме).

«Если человек снимает квартиру с наркоманом, то либо и сам употребляет, либо совсем конченный», — пишет пользователь carry_trouble.

Еще одной причиной трагедии пользователи считают воспитание молодых людей. Так, Митя К. в Twitter пишет, что в их воспитании большую роль сыграло телевидение, «пропагандирующее сплошной разврат».

И хотя комментариев, обвиняющих девушку с своей смерти, действительно много, пользователей, придерживающихся иного мнения, всё же больше. Они отмечают, что каким бы ни было поведение девушки, это не оправдывает её убийства.

«Насильник всегда будет виновен! Как можно оправдывать душевнобольного человек и говорить «Красавчик», «Она сама виновата!» Вы что пишите вообще такое?!» — возмутилась в Instagram Диля.

«Подобное оправдание убийц и насильников — ещё большее преступление, которое развязывает руки остальным и даёт наслаждаться безнаказанностью», — заключила Олеся Я.

Однако для некоторых пользователей эта ситуация стала возможностью поднять популярность собственного аккаунта в Instagram и Telegram. Нередко в соцсетях встречаются комментарии с приглашением перейти в профиль и взглянуть на интимные фотографии девушки, а также на снимок трупов молодых людей.

Напомним, в ночь на 23 января студент МГТУ им. Баумана Артём И. убил и изнасиловал свою соседку, студентку Высшей школы экономики Татьяну С. Об этом молодой человек написал в своём прощальном письме, которое опубликовал в одной из социальных сетей. Парень также признается, что очень любил девушку и долго вынашивал план её убийства. После случившегося Артём осознал, что натворил, и решил покончить с собой, так как не хотел попасть в тюрьму или психбольницу.

Он также упоминает, что одной из причин, побудивших его убить соседку, стала песня группы «Мы». Пользователи сети уже опубликовали обращение, в котором просят заблокировать композицию, «которая открыто призывает к совершению преступления».