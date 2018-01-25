Казань, 25 января, 2018, 13:51 — ИА Регнум. По случаю Дня студента президент России Владимир Путин посетит Казанский федеральный университет, где встретится с обучающимися и примет участие в беседе со студентами других вузов по телемосту, сообщил 25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Сегодня Татьянин день — день студента. И, конечно, Путин не может не поздравить студентов в такой важный и праздничный для них день», — сказал представитель Кремля.

Поздравление учащимся других вузов Путин направит по телемосту. Ожидается, что в День Татьяны в Казани будет организована прямая трансляция из других федеральных университетов страны.

Глава государства посетит площадку проведения всероссийского форума студенческих клубов «Вместе вперед!».

Ранее пресс-служба Духовного управления мусульман Татарии сообщила, что Владимир Путин встретился в Казани с мусульманскими религиозными деятелями. На встрече главе государства был вручён персональный знак правителя, содержащий его имя и титул — тугра.

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