Ульяновск, 25 января, 2018, 13:36 — ИА Регнум. На базе Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Ульяновской области будет проводиться обучение специалистов. Об этом заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба в ходе рабочего визита в Димитровград, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Fmbaros.ru Владимир Уйба в Ульяновской области

Владимир Уйба обсудил с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым перспективы развития будущего учреждения.

«Это единственная площадка в Европе, где в рамках одного федерального государственного учреждении сосредоточены все технологии ядерной медицины, вплоть до высокотехнологичных протонных ускорителей. Поэтому мы изначально проговаривали с Министерством здравоохранения России, что комплекс обязательно должен использоваться как обучающий. На сегодняшний день мы ведем работу через институт последипломного образования ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна. Более 180 человек со всего мира готовы приехать и пройти здесь обучение», — сказал глава ФМБА.

Большое внимание, по его словам, уделялось не только оснащению, но и кадровому обеспечению ФВЦМР. На приобретение жилья для специалистов правительство РФ выделило более 2 млрд рублей. Как пояснил Уйба, в этом году в бюджет заложены 840 млн рублей. По информации профильных специалистов, на данный момент завершается строительство первой очереди микрорайона «Академгородок»: 26 трехэтажных домов общей площадью 38 тыс. кв м. Уже готовы 19 зданий, еще два дома будут сданы в ближайшее время.

«Для нашего региона, особенно для Димитровграда, ядерно-инновационный кластер имеет колоссальное значение. Это ещё и уникальная образовательная и научная площадка. Безусловно, важнейшим его проектом для всех нас на сегодняшний день является создание центра радиологии. Наша первостепенная задача — сделать все возможное, чтобы к 2019 году учреждение было укомплектовано высокопрофессиональными медицинскими и техническими кадрами и распахнуло двери для пациентов», — отметил губернатор Сергей Морозов.

В учреждении будут работать порядка 1430 человек, из них 340 врачей, 640 средних медицинских работников и 350 представителей младшего медицинского персонала. В настоящий момент подобраны 210 резюме потенциальных сотрудников. Приоритетными для центра являются вакансии онкологов, радиотерапевтов, медицинских физиков и техников-дозиметристов, а также врачей-экспертов.

«Мы активно используем систему целевого набора для подготовки специалистов. С 2012 в медицинские вузы по целевому набору от регионального Минздрава поступило 83 жителя Димитровграда. В перспективе эти ребята смогут выбрать направление обучения в ординатуре в соответствии с заявкой медицинского центра», — пояснил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Ульяновской области будет поэтапно введён в эксплуатацию в течение 2018 года. В конце марта планируется получить и начать лицензирование. Ожидается, что после запуска объекта, в ФВЦМР будет работать около полутора тысяч человек, из них 470 — уникальных специальностей. Дальнейшему развитию ФВЦМР будет способствовать ещё один проект кластера в Димитровграде — научно-технологический центр персонифицированной ядерной медицины.