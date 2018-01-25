Барнаул, 25 января, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Весьма актуальную инициативу о поправках в закон «О рекламе», внесённую в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, алтайский доктор Игорь Червяков считает полезной больным.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Реклама лекарств. Снимок с телевизора

«Нужно иметь ввиду, что в России запрещена реклама рецептурных препаратов. А вот купить без рецепта можно почти любые лекарства. Нет сомнения, что любые препараты должны назначаться по показаниям и соответственно применяться только доктором. Однако недостаточная доступность медицинской помощи и пренебрежительное отношение к себе на фоне навязчивой рекламы порой вредных средств (арбидол, циклоферон, АЦЦ, лазолван и так далее) в результате самолечения нередко приводит к утрате здоровья.

Если есть реальная возможность остановить поток рекламы даже безрецептурных средств (хотя там есть скороговорка о консультации со специалистом), то это, без сомнения, пойдет на пользу больным. А вот фармбизнес немного пострадает».

Напомним, не допускать рекламы лекарственных средств в теле‑ и радиопрограммах авторы законопроекта предложили, поскольку обеспокоены тем, что сейчас реклама через каждые 15 минут предлагает лекарства от боли, простуды, аллергии, стресса, для улучшения пищеварения, защиты печени. Между тем мало кто обращает внимание на предупреждения — у лекарства имеются противопоказания и нужна консультация у специалиста.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Реклама средства от кашля на ТВ

Как отмечает один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов, более 60 тыс. россиян ежегодно умирает из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки.

ИА REGNUM уже не раз поясняло, почему не только от лекарств, но и от рекламы биологически активных добавок вред получается не меньший. Их реклама часто создаёт у потребителя впечатление, что принимая «волшебные таблетки», можно вылечить, к примеру, печень, снизить давление, избавится от паразитов или — что ещё страшнее — помочь раковым больным.

В 2011 году ИА REGNUM информировало, что родители больных детей из Санкт-Петербурга через суд были вынуждены добиваться денег, чтобы купить заветное средство известного производителя БАДов — компании «Эвалар» (поводом для обсуждения этой проблемы стал иск мамы одного из больных детей, 13-летнего Юры Веселова, предъявленный городскому комитету по здравоохранению в связи с отказом в обеспечении ребенка лекарством «Эвалар»).

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По прошествии времени надзорные органы стали информировать население, что эваларовцы своим «Шиитаке» действительно вводят в заблуждение онкобольных. Таких «лекарств» с недоказанной эффективностью рекламируются сейчас даже не десятки — сотни.

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