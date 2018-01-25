Ульяновск, 25 января, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Ульяновской области будет поэтапно введён в эксплуатацию в течение 2018 года. Детали реализации проекта обсудили губернатор Сергей Морозов и прибывший с рабочим визитом в Димитровград руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Fmbaros.ru Рабочий визит Владимира Уйба в Ульяновскую область

Региональные власти отмечают, что проект вышел «на решающую финальную стадию»: в 2018 году строительство Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии будет завершено.

«Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, правительством и министерством здравоохранения созданы все условия для этого. Мы приняли решение о поэтапном вводе объекта. По размеру центр приблизился к площади всех зданий и сооружений космодрома «Восточный» — более 100 тысяч квадратных метров. При этом территория занята высокотехнологичным оборудованием», — отметил Владимир Уйба.

Он также сообщил, что в конце марта планируется получить «все режимы на первой операционной» и начать лицензирование, чтобы «как можно быстрее приступить к лечению на протонном ускорителе»: первых пациентов уже отобрали в центре ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна.

«Примерно в это же время мы будем готовы начать решать исследовательские задачи в ПЭТ-корпусе и до конца года постепенно вводить площади корпусов радиологического и отделения радионуклидной терапии, чтобы полностью запустить весь цикл исследовательских, лечебных и диагностических технологий», — сообщил глава ФМБА.

Fmbaros.ru Владимир Уйба в Димитровграде

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул значимость ядерного-инновационного кластера для развития науки, промышленности и социальной сферы Димитровграда и региона в целом. Он отметил, что более 40 млн рублей, полученных в качестве субсидий от Минэкономразвития России на развитие кластерной кооперации, направили «именно на преобразование социальной сферы города». Помимо этого, свыше 400 млн рублей запланировано на ремонт дорожного покрытия, более 65 млн рублей — на создание комфортной городской среды, 200 млн — на ремонт многоквартирных домов.

«И ещё 800 млн — на решение жилищных вопросов сотрудников Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии. Безусловно, важнейшим проектом для всех нас на сегодняшний день является создание этого центра. Всё должно быть выполнено в срок, чтобы к 2019 году учреждение открыло двери для пациентов», — заявил Сергей Морозов.

Ожидается, что после запуска объекта, в ФВЦМР будет работать около полутора тысяч человек, из них 470 — уникальных специальностей. Глава региона также отметил, что дальнейшему развитию ФВЦМР будет способствовать ещё один проект кластера в Димитровграде — научно-технологический центр персонифицированной ядерной медицины. На его базе в двух лабораториях, созданных с участием специалистов опорного вуза региона и врачей онкодиспансера, будут проводиться исследования по разработке и синтезу радиофармпрепаратов, а также их доклинические испытания. Дополнительно запланировано открытие ещё двух лабораторий клинического применения таких препаратов — в Ульяновском областном онкологическом диспансере и в создаваемом центре медицинской радиологии.

Как сообщил министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области Рустем Давлятшин, в целом строительно-монтажные работы выполнены на более чем 95%. К концу 2018 года должны быть завершены пуско-наладочные работы всего высокотехнологичного оборудования ФВЦМР, в том числе для корпуса протонной терапии и ПЭТ-центра. В течение 2018 года планируется получить все необходимые медицинские лицензии и допуски для работы со специализированным оборудованием.

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, в соответствии с программой госгарантий подготовлена схема маршрутизации пациентов.

«Жители региона смогут получить здесь хирургическую помощь, лучевую и лекарственную терапию злокачественных новообразований, а также позитронно-эмиссионную томографию с компьютерной томографией по направлению первичного онкологического кабинета клинической больницы №172 ФМБА России и областного онкологического диспансера. Также ульяновцы будут получать высокотехнологичную медпомощь как по программе ОМС, так и за счет субвенций из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования», — пояснил Рашид Абдуллов.

Кроме того, в системе ОМС Ульяновской области на 2018 год определены тарифы на оказание бесплатной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара по профилям «радиология», «радиотерапия», «медицинская реабилитация». Рассматривается вопрос бесплатного проведения позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией. Также за счет субвенций из бюджета федерального фонда ОМС в центре радиологии предусмотрена конформная дистанционная протонная терапия.