Степанакерт, 25 января, 2018, 13:13 — ИА Регнум. 25 января в районе в 02:00, на одном из оборонных участков на юго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана со стороны передовых частей Армии обороны Карабаха была зафиксирована попытка проникновения разведывательно-диверсионной группы ВС Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.

Позиции Армии обороны Нагорного Карабаха

Согласно сообщению, в результате превентивных действий азербайджанские спецназовцы были отброшены.

«По предварительным данным, с азербайджанской стороны есть потери, подробности уточняются», — говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь опровергло сообщение армянской стороны, подчеркнув, что азербайджанская армия полностью придерживается режима прекращения огня и никаких потерь не понесла.

24 января, подводя на встрече с журналистами итоги 2017 года министр обороны Нагорно-Карабахской Республики генерал-лейтенант Левон Мнацаканян заявил: «Однозначно можем констатировать, что попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп почти нет, что обусловлено наличием новейших технологий и высокой боеготовностью наших солдат».

По словам министра, предотвращение армянскими передовыми подразделениями ряда диверсионных попыток вынудило азербайджанскую сторону практически отказаться от подобной тактики.

Благодаря оперативному пополнению рядов Армии обороны, по заверению Мнацаканяна, армянская сторона готова дать достойный отпор в случае любых изменений противником своей тактики.