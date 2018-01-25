Ватикан, 25 января, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Клонирование обезьян, которое впервые осуществили китайские ученые, несет угрозу человеческому роду и посягает на его будущее. Об этом заявил эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча, сообщает Adnkronos.

Alexas_Fotos Обезьяна

По его словам, церковь твердо и решительно осуждает клонирование человека, однако относительно клонирования животных она не высказала ясного и официального осуждения. Эту тему, добавил Сгречча, необходимо проанализировать авторитетным ученым.

«Нет никаких сомнений в том, что переход от первой овечки Долли к другим животным и теперь даже к обезьяне, то есть наиболее близким к человеку приматам, представляет собой настоящее посягательство на будущее всего человечества», — считает Сгречча.

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Он подчеркнул, что существует большой риск того, что клонирование обезьян может стать предпоследним шагом перед клонированием человека, которое церковь никогда не одобрит.

Напомним, ранее ученые из Института нейронаук Шанхая (Китай) впервые клонировали двух длиннохвостых макак при помощи метода «терапевтического клонирования» — процесса пересадки ядер соматических клеток.

Первый клон-примат родился 27 ноября 2017 года, второй — 5 декабря. По словам самих ученых, они смогут исследовать такие заболевания, как опухоли, а также болезни Паркинсона и Альцгеймера, так как обезьяны генетически и физиологически ближе к человеку.

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