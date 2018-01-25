Москва, 25 января, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Количество банков с государственным участием увеличивается в РФ по разным причинам, среди которых запуск процесса санации и реакция граждан на консолидацию банковского сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комментируя слова замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Кашеварова об ухудшении конкуренции в банковской системе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

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По данным Кашеварова, доля госбанков среди остальных финансовых инструментов растёт. На это в том числе влияет тот факт, что небольшие банки не могут составить должную конкуренцию крупным финансовым институтам.

«Понятно, что доля госбанков увеличивается. Это происходит по разным причинам: и в связи с непростой экономической ситуацией, и в связи с тем, что отзывов лицензий у банков было довольно много, из-за чего происходил переток клиентов в госбанки, так как люди в такой ситуации больше начинают доверять госбанкам, понимая, что у них вряд ли отзовут лицензию», — считает Аксаков.

Кроме того, на снижение конкуренции в банковском секторе также повлияло начало применения процедуры санации банков и появление Фонда консолидации банковского сектора. Помощью Центробанка уже воспользовались три крупных российских банка — «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк».

"Фактически они стали государственными, и понятно, что это тоже привело к увеличению доли государственных финансовых институтов среди всех банков», — отмечает Аксаков.

Несмотря на то, что такой процесс, по его словам, объясним и объективен, уравнять конкуренцию в банковском секторе можно уже сегодня. Для этого есть несколько способов. Во-первых, необходимо вывести на здоровую основу и последующую продажу в частные руки санируемые банки.

«Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина уже об этом заявляла, и, очевидно, ЦБ будет прилагать усилия к этому процессу. Эти банки постараются побыстрее выставить на продажу, но сегодня вряд ли можно говорить, что это произойдёт в 2018 году», — предполагает Аксаков.

Кроме того, улучшить ситуацию с конкуренцией среди банков может реализация идеи market place. Речь идёт о создании специальной инфраструктуры, которая будет работать только на малые и средние банки. Это позволит привлекать дополнительных клиентов: они будут перетекать из крупные банков в небольшие, считает Аксаков.

«Кроме того, проходящая сегодня консолидация банковской системы стимулирует большие затраты на инфраструктуру, которая обеспечивает защиту от кибератак. Поскольку они участились, нужно усиливать защиту банков, а это вещь капиталоемкая, и у малых и средних банков денег на это просто нет. Поэтому есть предложение создать её на базе ЦБ, это позволит снять нагрузку с небольших банков, и они смогут конкурировать с крупнейшими банками без затрат на свою защиту», — предполагает Аксаков.

Таким образом, уверен он, возрастёт надёжность малых и средних банков, что приведет к росту их доли в банковском секторе.

Напомним, как заявил Кашеваров, расчеты показали, что состояние конкуренции в банковской системе ухудшается, и всё наглядней усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с государственным участием.

Добавим также, что санация банковской системы в РФ продолжается не первый год. Так, в 2017 году Центробанком РФ были приняты решения об отзыве лицензий у 46 российских банков. Годом ранее лицензий лишились в два раза больше банков.

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