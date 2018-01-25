Санкт-Петербург, 25 января, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Народная артистка России, советская и российская певица и актриса Людмила Сенчина скончалась 25 января на 68 году жизни в Санкт-Петербурге. Известно, что полтора года она боролась с тяжелой болезнью.

Людмила Сенчина

Биография:

Трудолюбие и работоспособность помогли простой девочке из украинской деревни стать знаменитой эстрадной певицей.

Меня называли «Кобзон в юбке!» Я всегда отличалась фантастической работоспособностью, выдерживала не­­имоверное количество концертов, переездов. Мне по плечу встать в пять утра и работать до позднего вечера, — говорила Сенчина.

Детство народной артистки прошло на Украине. До десяти лет Сенчина с семьей жила в селе Кудрявское Николаевской области. Позже они перебрались в Кривой Рог.

Интересно, что в официальных документах дата рождения артистки обозначена 1950 годом. Однако настоящим годом рождения считается 1948. Отец намеренно указал другую дату, чтобы дочь раньше смогла выйти на пенсию.

Имя Людмила ей дали только в 4 года. До этого ее называли «Доця», а бабушка-молдаванка и вовсе «Гэй!» (в переводе «Эй!»). В совсем маленьком возрасте, по воспоминаниям артистки, она очень сильно болела и даже могла умереть. Только отвары из трав помогли спасти ее жизнь.

Окончив школу, она без промедления решила связать себя с искусством. Она сразу же поехала поступать в Ленинградское музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова.

Годы учебы для Людмилы казались невыносимыми, и при любой возможности она навещала родных дома. Со школьных лет девочка чувствовала себя изгоем. Когда все подростки интересовались мальчиками, юная певица сидела дома и занималась собой. В училище она также не разделяла общих интересов, а старалась лечь пораньше, чтобы поехать на учебу.

В 1970-м году двадцатилетняя певица, выпускница Ленинградского училища поступает на работу в Театр музыкальной комедии. В ранние годы своей карьеры легендарным стало выступление певицы на «Голубом огоньке» с композицией «Золушка».

Юная певица получила свою первую роль сразу после окончания училища. Она исполнила учительницу в фильме «Волшебная сила». Позже она сыграла в фильмах «Шельменко-денщик», «После ярмарки», «Вооружен и очень опасен», «Голубые города».

В 1973 году она стала лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. Людмила Сенчина неоднократно получала высокие награды. Так в 1978 году ей присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР». А в 2003 году — «Заслуженная артистка Украины». А также в 2002 году она получила звание Народной артистки России.

1970—1980 годы стали пиком популярности для эстрадной исполнительницы. Она участвовала в различных, в том числе и международных музыкальных проектах. Людмила Сенчина стала известна всей стране своим уникальным сопрано. На концертах артистка собирала полные залы.

В 2008 году она стала участницей проекта «Суперстар-2008». В 2013 году ее пригласили в музыкальную программу «Универсальный артист».

За карьеру выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет. Была трижды замужем. Первый муж — солист Ленинградской оперетты Вячеслав Тимошин, в 1973 году у них родился сын Вячеслав.

Вторым мужем стал Стас Намин — советский и российский музыкант. Третий муж — Владимир Андреев, ее продюсер и концертный директор.