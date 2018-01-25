Калуга, 25 января, 2018, 12:28 — ИА Регнум. В храме в честь «Казанской» иконы Пресвятой Богородицы Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь 24 января прошло отпевание наместника архимандрита Венедикта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии. По окончании заупокойной Божественной литургии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий зачитал соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла насельникам обители.

Optina.ru Оптина пустынь

Архимандрит Венедикт был похоронен за алтарем Казанского храма Оптиной пустыни. Проститься с новопреставленным архимандритом пришли многочисленные верующие, паломники из дальних и ближних епархий Русской православной церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2018 года на 79-м году жизни скончался после продолжительной болезни наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь архимандрит Венедикт.

Архимандрит Венедикт, в миру Владимир Андреевич Пеньков, родился 24 июня 1939 года. В 1973 году он окончил Московскую духовную академию, стал насельником Троице-Сергиевой лавры, где был пострижен в монашество с именем Венедикт. В 1990 году назначен наместником Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь с возведением в сан архимандрита. За духовную стойкость, преданность Церкви и верность своему призванию архимандрит Венедикт пользовался уважением у верующих со всей России. За заслуги перед Церковью архимандрит Венедикт был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского II и III степеней.