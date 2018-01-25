Ростов-на-Дону, 25 января, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Вопрос транспортного сообщения с аэропортом «Платов», волнующий в настоящее время жителей Ростовской области, будет решён в течение полугода — аккурат к проведению чемпионат мира по футболу. Об этом заявил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев на пресс-конференции, сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

«Действительно, в последнее время мы слышим информацию от пассажиров о том, что есть некоторые неудобства в транспортном сообщении. Всё в развитии. И этот процесс тоже. Хотя мониторинг показывает, что даже те небольшие шаттлы, которые есть, не заполняются. Сегодня ежесуточное количество людей, которые ими добираются до аэропорта, — 800 человек при вместимости 4, 3 тыс. пассажиров, если бы они были заполнены в полном объёме», — отметил глава донского региона.

По словам Голубева, проблема транспортного сообщения с воздушной гаванью будет решаться поэтапно.

«Во-первых, мы будем менять расписание автобусов под конкретные рейсы самолёты. Таким образом, у людей будет возможность (пользоваться проездом в микроавтобусах) не через каждый 30 минут. Во-вторых, уже сейчас мы добавили два автобуса большой вместимости на случай увеличения нагрузки. Дано поручение во втором квартале текущего года рассмотреть возможность приобретения автобусов крупной вместимости и мониторинг пассажиропотока будет проводиться всегда. Уверен, что в первой половине текущего года мы ситуацию заметно изменим», — заверил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы выявить плюсы и минусы работы новой аэрогавани «Платов», правительство Ростовской области запустило в социальных сетях онлайн-опрос пассажиров. Абсолютное большинство респондентов (почти 90%) ответили, что сам аэропорт хорош, но очевидные проблемы транспортного сообщения с воздушной гаванью перечёркивают всё хорошее.

Неоднократно транспортные проблемы международного аэропорта «Платов», который начал свою работу 7 декабря 2017 года, выявляли блогеры. Они отмечали провальную работу министерства транспорта Ростовской области в решении этого вопроса.