Вашингтон, 25 января, 2018, 12:09 — ИА Регнум. США могут прекратить выделять средства из бюджета на финансирование Международной космической станции (МКС), назвав ее ненужной для американской космонавтики, пишет американский интернет-портал The Verge.

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Издание отмечает, что предложение по прекращению финансирования МКС по линии NASA предусмотрено в федеральном бюджете. Если его примут, то к 2025 году средства перестанут выделяться.

Официально проект федерального бюджета на будущий финансовый год будет представлен 12 февраля. Источники издания утверждают, что упомянутое выше положение будет сохранено.

К окончательному чтению проект могут изменить, однако источники уверены, что в Конгрессе не будут возражать по поводу МКС. По мнению конгрессменов, содержание станции — дорогое удовольствие.

Кроме того, утверждается, что надо сосредоточиться на исследовании глубокого космоса, а содержание проекта МКС не дает развиваться американской космонавтике. Конгресс должен завершить работу над проектом бюджета до 8 февраля.

В настоящее время эксплуатация МКС обходится NASA в $3−4 млрд ежегодно. Пребывание США на МКС продлила ранее администрация президента США Барака Обамы — до 2024 года. Далее США могут отказаться от станции.

В таком случае в космосе астронавты из США работать не будут до тех пор, пока частные космические компании, сотрудничающие с NASA, не запустят свои проекты. Речь идет о компаниях Boeing и SpaceX, в работе у которых находятся проекты пилотируемых орбитальных миссий.

Портал уточняет, что, согласно последним планам правительства США, Boeing и SpaceX не смогут отправлять астронавтов на орбиту как минимум до 2019 года. По данным Роскосмоса, как минимум до 2024 года США останутся на МКС, и, возможно, эксплуатация станции, запущенной на орбиту в 1998 году, будет продлена до 2028 года.