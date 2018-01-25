Ярославль, 25 января, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Федеральное агентство водных ресурсов постановило понизить в ближайшие выходные уровень Горьковского водохранилища ради ремонта силового кабеля ярославского деревообрабатывающего завода «Пролетарская свобода». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Wikimedia.org Рыбинская ГЭС

В конце декабря на силовом электрическом кабеле произошла авария. Причина поломки в старости кабеля, который прокладывали более 60 лет назад. Завод перешел на резервное питание. Кабель проходит по дну реки Которосли. Однако из-за аномальной погоды и «зимнего паводка» уровень Горьковского водохранилища и его притока Которосли в этом месте оказался выше обычного, и место выхода кабеля на берег оказалось затоплено.

«Рыбинская ГЭС на новогодние праздники приостанавливала сброс воды и мы успели отремонтировать кабель на левом берегу реки. На правом осталась неисправность, поскольку вода не снизилась до требуемого для ремонта уровня. Чтобы до него добраться, нам нужно понизить уровень реки Которосль еще раз. Сейчас мы работаем на резервном кабеле. Представляете что произойдёт, если он выйдет из строя? Завод встанет, пока мы будем искать поломку и ее устранять. Чтобы устранить прошлую аварию, мы месяц трудились! Мы питаем не только завод, но и котельную, которая вместе с заводом обеспечивает теплоэнергией пять жилых домов и АТС», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора завода Владимир Широков.

Чтобы добраться до места поломки кабеля, предприятие обратилось в Росводресурсы с просьбой ограничить сброс воды Рыбинской ГЭС. Тогда уровень воды в Которосли понизится и ремонтные бригады смогут устранить поломку.

Рыбинская ГЭС остановит свою работу в ближайшие выходные и уменьшит средний сброс воды. Завод надеется успеть исправить поломку за это время. Это крайне редкий случай, когда регулирование главной реки Центральной России на участке от Рыбинского до Горьковского гидроузла меняют для хозяйственной деятельности небольшого предприятия на одном из притоков Волги.