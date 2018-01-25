«Нерв и совесть своего поколения»: социальные сети в юбилей Высоцкого
Москва, 25 января, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Сегодня, 25 января, в России отмечают 80-летний юбилей поэта, актёра и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. Пользователи социальных сетей вспоминают творчество одного из главных кумиров ХХ века и выкладывают на своих страницах любимые песни, стихотворения и отрывки из фильмов с участием Высоцкого.
В Twitter, «ВКонтакте» и Instagram запустили флешмоб #высоцкий80, в рамках которого все желающие читают стихотворение поэта и записывают это на видео. Участниками интерактива стали и российские знаменитости. Так, в Instagram телеканала RT появились короткие видеозаписи, на которых актёр Сергей Безруков читает стихотворение «Надо с кем-то рассорить кого-то», актёр, режиссёр и сценарист Никита Высоцкий — «Ах, откуда у меня грубые замашки?», певец Григорий Лепс — «Она была чиста, как снег зимой», теле‑ и радиоведущий Николай Дроздов — «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное — невероятное» из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи», а бывший игрок сборной РФ по футболу Алексей Смертин — «Мяч затаился в стриженной траве».
Многие пользователи вспоминают Владимира Высоцкого как очень талантливого, но при этом простого и открытого ко всем человека. Они отмечают, что поведение артиста значительно отличалось от того, как ведут себя с поклонниками современные «звезды».
"Блистая разными гранями своего таланта, Владимир Семёнович оставался простым и доступным для всех человеком, в отличии от звездящих сегодня никчёмностей, которые не стоят даже колка его гитары. Этим и определяется Личность», — пишет в Twitter пользователь Шляпа Челентано.
Распространёнными в социальных сетях стали записи со словами благодарности Высоцкому. Пользователи отмечают, что он был представителем целой эпохи, а творчество барда воспитало не одно поколение.
«Этот человек был нервом и совестью своего поколения. А его песни помогли вырасти хорошими людьми многим представителям следующего поколения», — пишет во «ВКонтакте» Елена Т.
«Без Владимира Высоцкого невозможно представить целую эпоху. Его нет в живых уже почти четыре десятилетия, но количество его поклонников с каждым годом только растёт. Главным было искреннее и глубокое уважение, которое Высоцкий внушал каждому, кто слушал его», — отмечает пользователь Фредди.
Некоторые пользователи стали гадать, какие бы песни написал Высоцкий сейчас, если бы он был жив.
«Жаль, Высоцкий не дожил, сколько бы он сейчас стёбных песен написал, ведь у нас сейчас отменное время», — прокомментировал Борис Х.
При этом часть пользователей считает, что, если бы Высоцкий действительно дожил до наших дней, оказался бы за решеткой, так как был «борцом с системой».
Несмотря на большое количество положительных высказываний о поэте, нашлись и те пользователи, которые придерживаются другого мнения. Так, Нурбол З. пишет в соцсети «ВКонтакте», что в СССР легко было стать легендой, будучи посредственностью. При этом он упоминает Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и «еще кучу таких же».
Некоторые пользователи вспомнили о пристрастии Высоцкого к наркотикам и алкоголю, отмечая, что «они еще никому жизнь не продлили». Подобные комментарии вызывают среди пользователей горячие дискуссии. Так, пользователь соцсети «ВКонтакте» Алексей А. считает, что комментарии, оскорбляющие известных и талантливых людей, в том числе Высоцкого, Пушкина, Меркьюри, Достоевского, Толстого и Цоя, пишут люди, которые «сидят на маминой шее и выискивают недостатки, а от самих только «тире между двумя датами» после жизни останется».
Напомним, Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. За свою недолгую жизнь он исполнил более двадцати ролей в театре, снялся в тридцати художественных фильмах и написал около тысячи песен в разных жанрах. Наиболее примечательными работами Высоцкого в театре стали роли Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта) и Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова). В кино — фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция» и другие.