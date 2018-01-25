Москва, 25 января, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Сегодня, 25 января, в России отмечают 80-летний юбилей поэта, актёра и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. Пользователи социальных сетей вспоминают творчество одного из главных кумиров ХХ века и выкладывают на своих страницах любимые песни, стихотворения и отрывки из фильмов с участием Высоцкого.

Скриншот страницы Instagram RT Российские знаменитости участвуют во флешмобе #высоцкий80. Сергей Безруков

В Twitter, «ВКонтакте» и Instagram запустили флешмоб #высоцкий80, в рамках которого все желающие читают стихотворение поэта и записывают это на видео. Участниками интерактива стали и российские знаменитости. Так, в Instagram телеканала RT появились короткие видеозаписи, на которых актёр Сергей Безруков читает стихотворение «Надо с кем-то рассорить кого-то», актёр, режиссёр и сценарист Никита Высоцкий — «Ах, откуда у меня грубые замашки?», певец Григорий Лепс — «Она была чиста, как снег зимой», теле‑ и радиоведущий Николай Дроздов — «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное — невероятное» из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи», а бывший игрок сборной РФ по футболу Алексей Смертин — «Мяч затаился в стриженной траве».

Скриншот страницы Instagram RT Российские знаменитости участвуют во флешмобе #высоцкий80. Сергей Безруков

Скриншот страницы Instagram RT Российские знаменитости участвуют во флешмобе #высоцкий80. Никита Высоцкий

Скриншот страницы Instagram RT Российские знаменитости участвуют во флешмобе #высоцкий80. Григорий Лепс

Скриншот страницы Instagram RT Российские знаменитости участвуют во флешмобе #высоцкий80. Николай Дроздов

Скриншот страницы Instagram RT Российские знаменитости участвуют во флешмобе #высоцкий80. Алексей Смертин

Многие пользователи вспоминают Владимира Высоцкого как очень талантливого, но при этом простого и открытого ко всем человека. Они отмечают, что поведение артиста значительно отличалось от того, как ведут себя с поклонниками современные «звезды».

"Блистая разными гранями своего таланта, Владимир Семёнович оставался простым и доступным для всех человеком, в отличии от звездящих сегодня никчёмностей, которые не стоят даже колка его гитары. Этим и определяется Личность», — пишет в Twitter пользователь Шляпа Челентано.

Скриншот страницы Twitter No Comments Пользователи социальных сетей вспоминают творчество Владимира Высоцкого

Распространёнными в социальных сетях стали записи со словами благодарности Высоцкому. Пользователи отмечают, что он был представителем целой эпохи, а творчество барда воспитало не одно поколение.

«Этот человек был нервом и совестью своего поколения. А его песни помогли вырасти хорошими людьми многим представителям следующего поколения», — пишет во «ВКонтакте» Елена Т.

«Без Владимира Высоцкого невозможно представить целую эпоху. Его нет в живых уже почти четыре десятилетия, но количество его поклонников с каждым годом только растёт. Главным было искреннее и глубокое уважение, которое Высоцкий внушал каждому, кто слушал его», — отмечает пользователь Фредди.

Скриншот страницы «ВКонтакте» Татьяны Н Пользователи социальных сетей вспоминают творчество Владимира Высоцкого

Некоторые пользователи стали гадать, какие бы песни написал Высоцкий сейчас, если бы он был жив.

«Жаль, Высоцкий не дожил, сколько бы он сейчас стёбных песен написал, ведь у нас сейчас отменное время», — прокомментировал Борис Х.

При этом часть пользователей считает, что, если бы Высоцкий действительно дожил до наших дней, оказался бы за решеткой, так как был «борцом с системой».

Несмотря на большое количество положительных высказываний о поэте, нашлись и те пользователи, которые придерживаются другого мнения. Так, Нурбол З. пишет в соцсети «ВКонтакте», что в СССР легко было стать легендой, будучи посредственностью. При этом он упоминает Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и «еще кучу таких же».

Некоторые пользователи вспомнили о пристрастии Высоцкого к наркотикам и алкоголю, отмечая, что «они еще никому жизнь не продлили». Подобные комментарии вызывают среди пользователей горячие дискуссии. Так, пользователь соцсети «ВКонтакте» Алексей А. считает, что комментарии, оскорбляющие известных и талантливых людей, в том числе Высоцкого, Пушкина, Меркьюри, Достоевского, Толстого и Цоя, пишут люди, которые «сидят на маминой шее и выискивают недостатки, а от самих только «тире между двумя датами» после жизни останется».

Напомним, Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. За свою недолгую жизнь он исполнил более двадцати ролей в театре, снялся в тридцати художественных фильмах и написал около тысячи песен в разных жанрах. Наиболее примечательными работами Высоцкого в театре стали роли Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта) и Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова). В кино — фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция» и другие.