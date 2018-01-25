Москва, 25 января, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Эксперты, принявшие участие в круглом столе «Уголовные риски чиновников», отмечают, что развернутая в последние годы в России кампания по борьбе с коррупцией нередко становится оружием в клановых войнах за власть и переделе сфер влияния. По обвинениям в преступлениях коррупционной направленности уже возбуждены уголовные дела в отношении десятков глав регионов и их заместителей, мэров городов, региональных министров и даже членов правительства страны. Юристы и политологи полагают, что в подобных делах обвинения нередко выглядят надуманными, а доказательная база обвинения — сомнительной.

Право.ru Юристы и политологи изучили дело Александра Макарова

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Анатолий Выборный представил участникам мероприятия законодательные антикоррупционные инициативы, предложенные, рассматриваемые и уже утвержденные депутатами российского парламента. По его данным, за последние десять лет было принято 99 нормативных актов в сфере противодействия коррупции. Половина из них — федеральные законы.

«Исходя из поступающих в наш адрес обращений, мы видим явные перегибы с точки зрения правоприменительной практики, — заявил депутат, — Недавно мы проводили анализ статистики Верховного суда. Были в ужасе! У нас 80 процентов уголовных дел за взяточничество, где сумма мзды взятки составляла от 10 до 20 тысяч рублей. При этом количество приговоров взяткодателям вдвое превышает число осужденных взяточников, а большинство дел о получении взяток не доходят до суда. «Что это? Поматросили, все отжали и бросили?» — цитировал президента России депутат Выборный.

По словам адвоката, управляющего партнера юридической фирмы «Забейда и партнеры» Александр Забейды, «следователи нередко не желают исполнять законодательство и обращать внимание на постановления пленумов Верховного суда, решения Конституционного суда, а тем более ЕСПЧ».

«Если позицию правоохранительных органов поддерживает районный суд, дальше уже совершенно не важно, что по этому поводу написано в законе, — считает Забейда. — Последнее время в расследованиях ценность объективных доказательств уходит на второй план. Оперативники, задерживая чиновника, немедленно заявляют об этом в средствах массовой информации, не оставляя прокуратуре и судам другого выхода, кроме как возбудить уголовное дело и санкционировать арест».

В качестве примера Забейда привел дело экс-министра Нижегородской области Александра Макарова. Чиновник был приговорен к 4,5 года лишения свободы за то, что, возглавляя Мингосимущество, подписал распоряжение о предоставлении в собственность коммерческой структуре здания и находящегося под ним земельного участка. Следователи посчитали, что в процессе рассмотрения заявки сотрудниками ведомства были допущены нарушения, а министр, подписав ее, вышел за пределы своих полномочий. Портал «Право.ру» писал о том, что согласно официальному заключению, подготовленному профессорами Высшей школы экономики Геннадием Исаковым и Ириной Шиткиной, никаких нарушений Макаровым допущено не было, а приговор суда подлежит отмене с прекращением уголовного дела ввиду отсутствия в деянии состава преступления. Забейда добавил, что в его практике ситуация с Макаровым не единична, подобные методы расследования применяются и по делам в отношении других чиновников, независимо от их ранга.

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что при общей обвинительной направленности российского правосудия именно сотрудники государственных ведомств стали наиболее уязвимой социальной группой.

«У чиновников плохой пиар, — объяснил свою позицию политолог. — Общество изначально настроено на то, что все они виновны. У нас это один из самых ненавидимых и презираемых классов».

Минченко отметил, что в условиях межклановой конкуренции уголовные дела являются очень удобным инструментом для решения политических задач. Когда группы влияния выясняют отношения между собой, именно уголовное преследование становится самым простым способом устранения политического конкурента или лица, претендующего на контроль над ресурсной площадкой». Говоря о деле Александра Макарова, Евгений Минченко сказал, что расследование и приговор вызывают у него множество вопросов, в которых должен разобраться Верховный суд.

Это мнение поддержал экономист, специалист в области государственного управления экономикой Никита Кричевский, детально исследовавший дело экс-министра.

«Вся надежда, что Верховный суд на эту историю посмотрит несколько иначе, — пояснил свою позицию Кричевский. — Для меня очевидна экономическая подоплека. Человек подписал приватизацию не на того, на кого было надо».

Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права МГУ Павел Яни поддержал участников дискуссии в части оценки подвергнутого анализу примера необоснованного преследования чиновников — дела в отношении Александра Макарова, подчеркнув, что, по его мнению, в действиях чиновника не было даже халатности. По словам Яни, кафедра уголовного права и криминалистики МГУ регулярно проводит правовые экспертизы по запросам адвокатов и даже планирует создание на базе юридического факультета специального научного центра, который будет составлять юридические заключения о коррупционных рисках для должностных лиц государственных органов. По мнению профессора, для оборонных предприятий на данный момент деятельность такого центра была бы очень актуальна.

«Многие чиновники попросту не осведомлены, какие действия подпадают под определение взяточничества, а какие — нет», — пояснил он.

Также учёный поделился своими соображениями относительно того, можно ли получить взятку в криптовалюте.

По мнению участников круглого стола, общий негативный фон, сопровождающий возбуждение необоснованных уголовных дел, отбивает у действительно эффективных предпринимателей и руководителей любое желание близко подходить к органам государственного управления или взаимодействовать с бюджетными учреждениями, а у действующих чиновников — принимать какие-либо меры по улучшению состояния российской экономики.