Калуга, 25 января, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего гражданина Армении, проживающего в Калуге. Мужчина обвиняется в нарушение неприкосновенности частной жизни.

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Как сообщил 25 января корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Вадим Платов, обвиняемый, поссорившись со своей сожительницей, разместил на странице женщины в социальной сети её фотографии интимного содержания. О них потерпевшей рассказали друзья. Фотографии находились в открытом доступе непродолжительное время. Затем женщина их удалила.

Следствие собрало достаточно доказательств вины подозреваемого. Теперь его ждёт суд.

За недостойный поступок, мужчине грозит лишением свободы на срок до двух лет или крупный денежный штраф.