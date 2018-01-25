Москва, 25 января, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Государство Катар заинтересовано в приобретении у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Между сторонами идут соответствующие переговоры, заявил посол Катара в Москве Фахад Мохамед аль-Аттыйя.

Дарья Антонова ИА REGNUM С-400

Катарский дипломат подтвердил, что Доха, как и другие ближневосточные столицы, заинтересована в поставках российских комплексов противовоздушной обороны С-400. Он пояснил, что соответствующие переговоры находятся «в продвинутой стадии».

При этом речь идет не только о системах ПВО, но и о технике для сухопутных войск, сказал аль-Аттыйя в беседе с ТАСС.

Посол напомнил, что осенью 2017 года Катар посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда стороны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, открыв путь для дальнейшего взаимодействия Москвы и Дохи в области обороны.

Речь идет в том числе о поставках Катару военного оборудования, подготовке военнослужащих, обслуживании техники и сотрудничестве по линии специальных служб, пояснил дипломат. Он добавил, что в скором времени в России появится военный атташе Катара, а в Катаре — российский военный атташе.

Как сообщало ИА, 25 октября 2017 года глава Минобороны РФ прибыл с официальным визитом в Катар впервые в истории двух стран. Он встретился с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и своим катарским коллегой Халидом бен Мохамадом аль-Аттыйя. Помимо подписания соглашений о военно-техническом сотрудничестве стороны обсудили вопросы региональной безопасности

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