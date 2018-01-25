Москва, 25 января, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Запуск российского аппарата к Луне, разработка которого ведется в рамках ОКР «Луна-25», намечен на 2019 г. Об этом сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

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«Луна-25» станет первым после более чем 40-летнего перерыва запуском российского аппарата к Луне, — говорится в сообщении. — Эта миссия ознаменует начало первого этапа российской лунной программы, реализация которого предусмотрена Федеральной космической программой на 2016−2025 гг».

Отмечается, что российские специалисты с помощью аппарата планируют изучить химический состав реголита полярных областей Луны, в частности, определить наличие и концентрацию в нем «летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда».

Как передавало ИА REGNUM, 23 января 2018 г. первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Евгений Микрин во время «Королёвских чтений» в Москве заявил, что в России могут создать новую орбитальную станцию в случае прекращения работы МКС.

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