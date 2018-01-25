Ярославль, 25 января, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Представители ярославской общественности выражают обеспокоенность в связи с тем, что Павловская роща лидирует в интернет-голосовании по программе благоустройства «Решаем вместе!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, такую точку зрения высказала Елена Богданова на своей странице в Facebook:

«Слежу за голосованием «Решаем вместе!», стараюсь вовлечь всех своих знакомых в выбор проектов. Сегодня обнаружила, что Павловская роща лидирует по благоустройству мест отдыха в Дзержинском районе. Это особо охраняемая природная территория и в соответствии с Положением, нельзя нарушать природную красоту этого места. Неужели в Дзержинском районе нет парков, в которых надо установить малые архитектурные формы, проложить новые дорожки, установить освещение? Давайте сохраним единственный уголок природы в Дзержинском районе!», — призвала Елена Богданова жителей Ярославля.

Но, как выяснилось, проводить работы по благоустройству в роще все-таки можно — по согласованию с региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования.

«Я сейчас открыла положение, посмотрела: благоустройство разрешено при согласовании с департаментом. То есть в принципе все по закону. Но у нас жители представляют, как обычно происходят мероприятия по благоустройству: на территорию парка зайдет техника, рабочие, начнутся раскопки… Мы опасаемся, что живущим там птицам и другой живности будет нанесен ущерб. Сколько не было собраний жителей раньше, всегда люди говорили: хотим сохранить этот уголок природы в том виде, который есть сейчас, с существующей растительностью, подлеском, не надо там никакого благоустройства. А сейчас вот администрация усиленно эту территорию проталкивает. Я думаю, что все-таки в Дзержинском районе есть место притяжения всех жителей: парк 30-летия Победы, где благоустройство действительно необходимо», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова.

Напомним, онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые, по мнению жителей, нуждаются в благоустройстве в первую очередь, завершится 31 января. По его итогам будет сформирован список общественных пространств, для которых будут подготовлены дизайн-эскизы благоустройства и которые войдут в бюллетень для итогового голосования 18 марта.