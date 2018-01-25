Киев, 25 января, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Украина сделала за три года из ВСУ «одну из самых эффективных армий в Европе», заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает 25 января «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По его словам, Украина самоотверженно «борется с российской агрессией» ради «демократических ценностей» и «безопасности Европы». С 2014 года, считает украинский президент, армия Украины стала настолько мощной, что может считаться одной из лучших европейских армий.

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«На протяжении последних трех лет мы стали одной из наиболее эффективных армий в Европе, хотя до этого армия имела очень плохое состояние», — уверен Порошенко.

Напомним, по мнению многих экспертов, украинская армия пребывает в достаточно печальном состоянии по всем параметрам: как по наличию современной военной техники и оружия, так и по качествам личного состава.

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Так, большинство военной техники досталось Украине в наследство от Советского Союза и с тех пор не обновлялось, а новые виды вооружения, разрабатываемые на Украине, оказываются непригодны для боевых действий, как это случилось с минометами «Молот» и танками «Булат».