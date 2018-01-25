Киев, 25 января, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Сегодня, 25 января, в швейцарском Давосе президент Украины Петр Порошенко выступил на «Украинском завтраке». Он рассказал о реформах, которые проходят в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Наверное, никто не ожидал, что мы будем настолько эффективными. Наши реформы — это пенсионная реформа. Это вопрос выживания. Она была необходима. 20 лет все говорили о пенсионной реформе, и наконец-то она происходит. Идет медицинская реформа. Иногда это очень болезненно, но мы больше не можем оставаться в состоянии советской медицины. Я горжусь, что эта реформа проходит. Очень важно, что мы завершили образовательную реформу. У нас высокий уровень доверия. Это важно не только для украинского народа, но и для инвесторов. Это важно для нашего успеха… Очень важна реформа в сфере приватизации. У нас есть доверие от инвесторов и помощь от иностранных советников. Впервые у нас много инвестиций. Такого еще не было у нас», — сказал Порошенко.

При этом он пожаловался, что в стране «большие средства были украдены командой Януковича».

«Мы продолжаем наше сотрудничество с Международным валютным фондом. У меня была встреча с Кристин Лагард. Мы говорили о важных вещах, которые нужно сделать. Сейчас мы ускорили то, что нужно для новых встреч. Мы делаем изменения в налоговых реестрах, мы занимаемся реформой налоговой сферы, чтобы стимулировать инвестиции. Если будут инвестиции в страну, будет ноль налогов. Также у нас есть Бюро финансовых расследований. И ни одна другая структура не будет иметь разрешения заниматься регулированием этих вопросов. Это важно для инвесторов. Мы делаем очень важные шаги, чтобы усилить нашу финансовую систему. Я горжусь, что мы приближаемся к завершению этой реформы», — рассказал Порошенко.

Он отметил, что Украина проводит реформы в условиях войны.

«Большая часть нашего ВВП идет на сферу обороны. Десятки тысяч украинцев пострадали от этого. Мы защищаем свободу и демократию для Европы и всего мира, останавливая российскую агрессию, чтобы она не лезла дальше. Один из членов Совета безопасности является агрессором, который ведет деятельность на востоке моей страны», — добавил Порошенко.

Порошенко вновь заявил, что «за последние годы Украине удалось создать одну из наиболее эффективных армий в Европе».

Как сообщалось, 24 января украинская делегация во главе с президентом Порошенко прибыла в Давос для участия в заседании Всемирного экономического форума. Одной из главных задач поездки украинских чиновников является поиск кредитных ресурсов. Еще в 2017 году главный кредитор Украины — Международный валютный фонд прекратил сотрудничество с Киевом. Накануне пресс-служба главы украинского государства подтвердила, что Порошенко провел консультации с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.