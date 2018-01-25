Москва, 25 января, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» занимает особое место в экспозиции выставки «100 раритетов российской государственности». Это отметил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме в адрес организаторов выставки, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

На выставке, которая открылась 25 января в Московском государственном выставочном зале «Новый Манеж», представлены уникальные документы от Древней Руси до наших дней.

В частности, посетители выставки увидят такие всемирно известные документы, как Лаврентьевская летопись и Остромирово евангелие, духовные грамоты Ивана Калиты и Дмитрия Донского и другие важнейшие письменные источники по истории России.

Глава государства подчеркнул, что архивы и их собрания представляют огромную историческую и научную ценность.

«Они хранят национальную память, подлинные свидетельства о жизни России и народа», — говорится в телеграмме.

На выставке «100 раритетов российской государственности представлены 100 подлинных документов, которые хранятся в федеральных ведомственных архивах.

Всего в Росархиве насчитывается более 500 млн единиц уникальных документов, начиная с XI века и до настоящего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам и гостям выставки «100 раритетов российской государственности», посвящённой 100-летию создания государственной архивной службы России.

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