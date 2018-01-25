Калуга, 25 января, 2018, 11:21 — ИА Регнум. На 1 января 2018 года в России было расселено более 10,5 млн кв. м и 673 тыс. человек, что составляет 97,5% от плановых объёмов.

Буньков Денис Калуга с высоты птичьего полета

«Полностью выполнили свои обязательства по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, 68 регионов, из них 12 — досрочно. К середине февраля исполнение программы составит 99%», — заявил 24 января на всероссийском видеоселекторном совещании по вопросам расселения аварийного жилья и реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» глава Минстроя России Михаил Мень.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на территории региона за годы действия программы было построено 3,54 тыс. жилых помещений, площадью 162 тыс. кв. м для более 8 тыс. человек.

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Особое внимание на видеосовещании было уделено организации конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений. По информации Минстроя России, заявки на участие в конкурсе на гранты для благоустройства малых городов и исторических поселений России должны поступить до апреля 2018 года. На них по инициативе главы государства Владимира Путина из федерального бюджета выделят дополнительно пять миллиардов рублей.

Министр Михаил Мень уточнил, что гранты предполагается распределить между 80 городами: 20 историческими поселениями и 60 малыми городами с численностью населения до 100 тысяч человек. Предусматривается, что исторические поселения в качестве гранта получат по 50 миллионов рублей, а малые города от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения. Проекты, на которые будут направлены гранты, должны быть реализованы в течение двух лет. Все проекты должны пройти обсуждение и согласование с жителями.