Калуга, 25 января, 2018, 11:29 — ИА Регнум. 28-летний житель Калуги уличен следственными органами в 10 эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации и 40 эпизодах распространения вредоносных компьютерных программ. Об этом 25 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Вадим Платов.

Leland Francisco Хакер

По его словам, осенью 2016 года мужчина вскрыл почту сотрудника одного из калужских средств массовой информации, посредством которой получил доступ к управлению сайтом этого СМИ и на сутки заблокировал его работу. Кроме того, калужанин с помощью специальных программ подбирал логины и пароли к сайтам других организаций.

Таким образом хакер получил доступ к 40 сайтам, но каких-либо изменений в их работу не вносил, поэтому большинством организаций факт неправомерного доступа даже не был замечен. Эти преступления выявлены в ходе компьютерно-технической экспертизы жесткого диска уличённого калужанина.

В ходе предварительного следствия были назначены судебные экспертизы, направленные на выяснение состояния психического здоровья фигуранта. Установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его уголовную ответственность на общих основаниях.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Калужском районном суде. Обвиняемому грозят принудительные меры медицинского характера.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вынесен приговор двум жителям республики, которых обвинили в распространении вредоносных программ. По данным республиканского УФСБ, хакеры внедрили вирусные программы в более чем 1,1 тыс. средств вычислительной техники.