Великий Новгород, 25 января, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В управлении ГИБДД УВД по Новгородской области в 2018 году должны быть сокращены 60 штатных единиц, но, по словам начальника управления Владимира Лонского, на дорогах инспекторов не станет меньше.

Илья Борило ИА Красная Весна ДПС

По его словам, из 60 штатных единиц, которые необходимо сократить, больше 30 — это открытые вакансии, которые будут теперь ликвидированы.

«Сокращение коснётся, в основном, штабных работников, которые располагались в кабинетах… Число сотрудников, которые работали на дороге, сокращение никоим образом не коснётся. Количество инспекторов на дороге не уменьшится», — заявил Владимир Лонский, передаёт Новгородское областное телевидение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по указу президента РФ с 1 января 2018 года в России число сотрудников ГИБДД сокращается на 10 тыс. человек. Это вызвано оптимизацией процесса контрольно-надзорной деятельности, а также необходимостью упрощения процедур по обеспечению безопасности дорожного движения.

Читайте также: Путин сократил штат ГИБДД на 10 тысяч человек

В разных регионах России под сокращение попадает разное количество человек: в Белгородской области — около 80, во Владимирской — 99, в Татарии — около 200, в Смоленской области — 60.

Читайте также: В Тюмени сократили батальон сопровождения первых лиц государства