Ярославль, 25 января, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В 2018 году Ярославская областная дума потратит на представительские мероприятия 1 млн рублей. На сайте госзакупок подведены итоги конкурса, которые определили подрядчика этих работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://narod-metod.ru Ананас и шампанское

Представительские мероприятия включают несколько направлений. Это официальные мероприятия с торжественными обедами на 100 человек — их облдума планирует не более двух. В конкурсной документации представлено их меню. Оно должно включать холодные закуски: не менее пяти наименований (два на человека); салат: не менее трех наименований (одно на человека); горячие закуски: не менее трех наименований (1 на человека); второе горячее блюдо с гарниром: не менее 3 наименований (одно на человека); фруктовые вазы (два яблока, две груши, два апельсина, один ананас, 0,5 кг винограда, четыре сливы, два банана), а также чай, кофе и десерт. Наибольшее разнообразие среди блюд заказчик желает видеть в алкогольных напитках — не менее 8 наименований. Норму скромной назвать нельзя — не менее 0,5 л на человека. Но ведь и закуска неплохая!

Несколько скромнее, но зато чаще Законодательное собрание планирует мероприятия с участием депутатов и сотрудников аппарата думы — их должно быть не более восьми. На них предусмотрен лишь фуршет: чай, кофе, напитки, соки, свежие фрукты, свежие овощи, мясные изделия, свежая выпечка, бутерброды не менее трех наименований.

А вот презентационные мероприятия (не более трех) ни обедов, ни фуршетов не предусматривают и носят сугубо деловой характер — для них арендуется зал, транспорт и необходимая аппаратура.

Зато депутаты верны законам гостеприимства. Для официальных делегаций (не более пяти) из других регионов и стран запланировано экскурсионное обслуживание (если нужно — то с переводчиком), сувениры, транспорт и, конечно же, обед, правда, чуть скромнее, чем «торжественный». Для гостей (и принимающих) предусмотрено лишь шесть видов алкогольных напитков с той же нормой 0,5 на человека и неизменная фруктовая ваза с ананасами, виноградом и сливами.

Планируются и визиты ярославских депутатов в другие регионы (не более четырех), но здесь кормить ярославцев будет уже бюджет принимающего региона. Ярославская казна профинансирует лишь транспортные расходы.

В ходе конкурса думе удалось сэкономить бюджетные деньги — цена контракта упала с 1,3 млн рублей до 1 млн. Победителем стала известная в городе компания «МБС-тур», специализирующаяся на такого рода услугах.

Стоит сказать, что областная дума все же скромнее своих коллег из исполнительной власти. Так, правительство Ярославской области в конце 2017 года на тот же миллион рублей закупало услуги по приему делегаций и праздничные обеды всего лишь на четыре месяца. В 2018 году на организацию 40 мероприятий с участием губернатора и руководства области правительство потратит 8 млн рублей, однако в эту сумму включены не только представительские, но и массовые мероприятия с количеством участников до 6700 человек. Чем на них будут кормить власть, а чем народ, не расшифровывается.

В целом содержание областной думы обходится бюджету региона около 200 млн рублей, в 2018 году смета утверждена на уровне прошлого года.