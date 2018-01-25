Калуга, 25 января, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В Калужской области всех участников дорожного движения — как водителей, так и пешеходов — научат вести себя дисциплинированно при проезде пешеходных переходов и переходе проезжей части. Для этого в регионе проводится профилактическое мероприятие «Пешеход». Как сообщает пресс-служба Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области, операция пройдёт в период с 25 по 30 января на дорогах федерального значения А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» и М-3 «Украина».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

Читайте также: В Калужской области разбился автобус со швейцарскими туристами

В 2017 году калужскими сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД пресечено более 4,7 тыс. нарушений Правил дорожного движения пешеходами, связанных с переходом проезжей части в неустановленном месте и более 2 тыс. нарушений ПДД водителями, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам. Наиболее аварийно-опасными днями недели стали понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота.

Также в сюжете: Из-за выездов на «встречку» на калужских дорогах погибли 22 человека

Напомним, что, в соответствии с действующим законодательством за данные правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей для пешехода, нарушившего правила перехода проезжей части, и от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей для водителя, не предоставившего преимущество в движении пешеходу.