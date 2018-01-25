Нью-Йорк, США, 25 января, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Рынок криптовалют за минувшие сутки показал заметный рост, на бирже Bitfinex Биткоин подорожал до $11,6 тыс., аналогичные показатели стоимости показали другие биржи.

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По данным Coinmarketcap, цена криптовалюты увеличилась на 7,8%, Ethereum — на 11,74%, Ripple — на 2,07%. Общая капитализация криптовалютного рынка сохраняется на уровен $569 млрд, при этом биткоин продолжает удерживать треть рынка — 34,3%.

Трейдеры отмечают, что в ходе текущего роста стоимость биткоина может достичь отметки в $13 тыс.

В настоящее время отмечается негативный новостной фон вокруг криптовалюты: ранее от поддержки биткоина отказался сервис онлайн-платежей Stripe. Кроме того, днем ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что у биткоина «нет будущего», поскольку «правительство не может допустить на рынок деньги, которые напечатаны кем-то еще, кроме правительства», что было воспринято трейдерами как негативный фактор.

Ранее издание The Economist представило собственный анализ рынка криптовалют, в котором был сделан неутешительный вывод — «пузырь» биткоина, растет быстрее, чем все известные ранее мировые пузыри.

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