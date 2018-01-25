Ярославль, 25 января, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В муниципалитет города Ярославля поступили документы об упразднении двух структур: комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города и департамента организации строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как сообщается в пояснительных записках, делается это «в связи с необходимостью приведения расходов на содержание органов городского самоуправления в соответствии с предельным нормативом, установленным постановлением регионального правительства». Соответственно, мэрией города проводится работа по сокращению муниципальных служащих, а также по выведению отдельных функций и работников в муниципальные казенные учреждения.

Кроме того, как уже сообщало ИА REGNUM, полномочия в сфере рекламы перешли на уровень региона, а значит, комитет по рекламе мэрии фактически лишился основной работы.

С учетом изложенного депутатам муниципалитета предлагается утвердить решение и упразднить в структуре мэрии города Ярославля комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города, передав осуществление функций, не перераспределенных областным законом, муниципальному казенному учреждению.

Кроме того, предлагается упразднить в структуре мэрии Ярославля департамент организации строительства и жилищной политики, передав его функции муниципальному казенному учреждению «Агентство по строительству».

«Деятельность департамента организации строительства и жилищной политики мэрии Ярославля тесно связана с работой специалистов муниципального учреждения «Агентство по строительству» города Ярославля, которое находится в функциональном подчинении департамента. По результатам анализа, проведенного рабочей группой мэрии Ярославля, сделан вывод о целесообразности реализации соответствующих функций в рамках единой организации», — сказано в пояснительной записке.

В связи с упразднением двух структур мэрия Ярославля образовала ликвидационные комиссии.