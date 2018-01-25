Москва, 25 января, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Мировой суд Савеловского района рассмотрит еще пять исковых заявлений о возврате в совокупности 4,5 тысячи рублей, пожертвованных на президентскую кампанию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского районного суда Москвы.

Суд

«Четыре иска с требованием компенсировать по 500 рублей, еще один — на 2,5 тысячи рублей. Ответчиком по иску является Л. М. Волков (глава штаба Навального — ред.)», — поясняют в суде.

Досудебные заседания уже состоялись, в феврале суд приступит к рассмотрению заявлений по существу.

Напомним, это не первые иски граждан о возврате денежных средств, пожертвованных на предвыборную кампанию оппозиционера Алексея Навального.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года мировой участок № 347 Москвы вернул москвичу Валерию Жбанкову 400 рублей государственной пошлины за иск с требованием компенсировать пожертвование.

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Месяцем ранее суд также удовлетворил исковое заявление Михаила Костенко о взыскании 50 тысяч рублей в качестве необоснованного обогащения с главы предвыборного штаба основателя ФБК. Апелляционная жалоба на данное решение будет рассмотрена Мосгорсудом 30 апреля.

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Ранее ЦИК отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата на должность президента РФ. Основанием для отказа послужило отсутствие пассивного избирательного права, в том числе наличие непогашенной судимости по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ, а именно по статье 160 (растрата): в феврале 2017 года Ленинский районный суд Кирова, пересмотрев дело «Кировлеса» с постановлением ЕСПЧ, вынес обвинительный приговор в отношении Навального и экс-главы «Вятской лесной компании» Петра Офицерова. Они были приговорены к 5 и 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей соответственно.

Верховный суд РФ признал данное решение законным и обоснованным.

Президентские выборы пройдут в России весной 2018 года. Основатель ФБК заявил о своем участии в них и начал сбор средств на избирательную кампанию. Однако федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации» гласит о том, что осужденный за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

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