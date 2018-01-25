Вашингтон, 25 января, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Положение о прекращении финансирования Международной космической станции (МКС) к 2025 году включено в проект федерального бюджета США. Об этом сообщает американский интернет-портал The Verge.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Указанный пункт внесла в документ администрация президента США Дональда Трампа. Ожидается, что проект бюджета на будущий финансовый год будет представлен 12 февраля.

До официальной публикации документ может измениться, однако источники The Verge уверены, что финансирование орбитальной станции по линии НАСА действительно будет прекращено.

Отмечается, что проект бюджета должен будет утвердить Конгресс США. Но само намерение Белого дома отказать космическому проекту в средствах послужит сигналом о том, что Вашингтон более не намерен вносить свой вклад в работу станции.

Работа над проектом федерального бюджета продлится до 8 февраля. Документ должен был быть принят после наступления текущего финансового года, который в США начинается 1 октября.

Ранее американское космическое агентство обещало вносить свой вклад в обеспечение работы МКС до завершения 2024 года. Ежегодно эксплуатация станции обходится НАСА в $3−4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году США прекратили отправлять к станции многоразовые челноки, с тех пор экипажи станции доставляют на орбиту российские космические корабли «Союз». Места американцам Россия предоставляет на правах аренды.

МКС является международным проектом, в котором участвуют 14 стран. В их числе США, РФ, Япония, Канада и страны-члены Европейского космического агентства.

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