Якутск, 25 января, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Новый дом в Усть-Майском районе Якутии был введён два года назад, но его состояние уже близко к аварийному. Люди жалуются на то, что потолок накренился, стены в трещинах и плесени, штукатурка отваливается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Расселение

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По информации News.Ykt.Ru, люди пишут жалобы на состояние жилья, предоставленного им взамен аварийного, но в ответ получают отписки. «Жить можно», — отвечают жильцам в органах власти.

«Мы пишем заявления почти с того момента, как дом ввели в эксплуатацию. Трещины пошли через месяц, как нам выдали ключи. Нас не слышат, — рассказал региональному изданию житель нового дома Иннокентий. — В итоге, не выдержав, мы сами на свои деньги заказали независимую экспертизу, которая вынесла заключение, что дом находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Это речь идет о доме, который был введен два года назад».

Согласно техническому заключению, несущие и ограждающие конструкции находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, не представляющем угрозу обрушения. А причиной неравномерного выпучивания грунтов основания под фундаментные конструкции комиссия назвала отсутствие организованного водоотведения от прилегающей территории талых и сточных вод. Даны рекомендации.

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«Этот подрядчик построил шесть домов по программе переселения из аварийного жилья и для сирот. Везде страшная плесень, на стенах трещины. Мы не понимаем, как можно было такие дома вообще принять? Налицо грубое нарушение всех строительных норм. В таких «новостройках» жить невозможно!» — возмущаются жильцы.

Министерство строительства Якутии заверило, что держит ситуацию с этим проблемным домом на контроле, и подтвердило, что строительные недостатки при приёмке дома были: отсутствовали продушины, армирование узлов связи смежных конструкций было некачественным, не было аэраторов, монтаж системы канализации сделан не по проекту. Дом поставлен на контроль региональной комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержден план-график устранения выявленных нарушений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии это уже не первый некачественный дом для переселенцев из ветхого жилья. Так, холодными оказались квартиры в пригороде Якутска Жатае, посёлке Ленинский Алданского района и селе Ытык-Кюель Таттинского района.