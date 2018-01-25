Будапешт, 25 января, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Венгрия требует юридических гарантий от Украины того, что закон «Об образовании» не будет принят без согласования с венгерским национальным меньшинством, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает 25 января «Эспрессо.TV».

Флаг Венгрии

По его словам, Венгрия ожидает от Украины гарантий того, что венгерское национальное меньшинство будет принимать непосредственное участие в обсуждении образовательного закона. Киев не должен нарушать права венгерского нацменьшинства, иначе Венгрия будет блокировать евроинтеграционные устремления Украины, подметил Сийярто.

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Он также добавил, что Украина, Венгрия и США провели совместное обсуждение закона в Париже, однако результатов обсуждения не обозначил.

Напомним, закон «Об образовании», принятый на Украине, запрещает с пятого класса обучать школьников на иностранных языках. Венгрия и многие другие страны возмутились нарушением прав национальных меньшинств на обучение на родном языке.

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Позже Венецианская комиссия вынесла решение, что Киев должен пересмотреть языковую статью закона таким образом, чтобы права национальных меньшинств не нарушались.