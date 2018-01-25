Вашингтон, 25 января, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Заявления президента США Дональда Трампа, сделанные после разговора со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, не отражают содержания их разговора, сообщает 25 января Reuters со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее Трамп поделился содержанием телефонного разговора с лидером Турции, в котором он выразил озабоченность по поводу военной операцией турецких военных в Африне.

«Президент Трамп не высказывал никакой озабоченности по поводу эскалации насилия в отношении продолжающейся операции в сирийском Африне», — отметил источник.

«Два лидера просто обсудили операцию «Оливковая ветвь» и обменялись мнениями на сей счет», — добавляет информатор.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции совершили нападение на Отряды народной самообороны в Сирии, состоящие преимущественно из курдов. Причиной операции «Оливковая ветвь» стало значительное усиление вышеназванных формирований за счет поддержки со стороны США.

Вашингтон, после четко заявленной Анкарой позиции, подкрепленной военной силой, предпочел самоустраниться и отказать курдам в военной поддержке.