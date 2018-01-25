Набережные Челны, Татарстан, 25 января, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Транспортная «дочка» исполкома Набережных Челнов — ООО «Электротранспорт» взяла кредит под 13,5%, чтобы выплатить зарплату своим сотрудникам, погасить начисленные налоги и рассчитаться с контрагентами. Сумма кредита составила 12 млн рублей, а проценты за пользование почти равны ей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ООО «Электротранспорт» создано в Набережных Челнах 16 февраля 2000 года для деятельности трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. Единственным участником общества с 13 января 2014 года является муниципальное образование «город Набережные Челны», а роль учредителя выполняет исполком города. Уставный капитал ООО — 10 тыс. рублей, гендиректор — Рашид Шамсудинов.

«ООО «Электротранспорт» — общество с ограниченной ответственностью, в ведении которого находится единственный в Набережных Челнах вид электротранспорта — Набережночелнинский трамвай. Трамвайный парк ООО «Электротранспорт» составляет 118 единиц. Ежедневно на линию выпускается около 96 вагонов», — отмечается на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

По информации из открытых источников, до декабря 2013 года ООО было дочерним предприятием ПАО «КамАЗ», и при этом являлось единственным в стране немуниципальным оператором трамвайной системы. В компании на сегодня трудятся около 270 водителей.

Получение кредита было оформлено через закупку у единственного поставщика — ПАО «Акибанк». Договор кредитования подписан 24 января 2018 года. Сумма — 12 млн рублей, которые компания должна вернуть не позднее 24 января 2019 года. Проценты по данному целевому кредиту составляют 13,5%, но не менее 10 млн рублей. Кредит обеспечен залогом имущества.

«Цель кредитования — выплата заработной платы, уплата текущих налогов, расчеты с контрагентами», — отмечается в договоре с уточнением, что кредитная линия предоставляется заёмщику частями не менее 100 тыс. рублей.