Мельбурн, Австралия, 25 января, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Датская теннисистка Каролина Возняцки обыграла бельгийку Элизе Мертенс в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

(сс) jackmac34 Теннис

Встреча, продолжавшаяся 1 час 37 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Возняцки.

Датчанка семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, две ошибки на подаче и один выигранный брейк.

В финале турнира Возняцки сыграет с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и немкой Анжеликой Кербер.

Australian Open-2018. Женщины. ½ финала.

Каролина Возняцки (Дания) — Элизе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 7:6 (7:2).

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