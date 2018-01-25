Москва, 25 января, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Москве сотрудники гостиниц, где остановятся болельщики ЧМ-2018 и спортивные делегации, пройдут вакцинацию от гепатита А и дизентерии Зонне. Прививки будут бесплатными, сообщается 24 января на официальном портале столичной мэрии.

ptra Вакцина

Вакцинация персонала в период подготовки к мундиалю — обязательное требование к гостиничным объектам со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Процедуры начнутся в феврале и продлятся до конца мая.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, проведение столь масштабного спортивного мероприятия сопряжено с большой ответственностью. Главная задача принимающей стороны — обеспечение безопасности и участников чемпионата, и населения.

Столичные власти формируют резерв иммунобиологических препаратов, достаточный для вакцинации всех, от кого зависит обслуживание, питание и проживание спортсменов и гостей чемпионата мира. Соответствующий опыт у Москвы есть — так, в 2017 году Кубок конфедераций прошел без случаев выявления указанных болезней.

«Сертификат о соответствующих прививках будет своеобразным допуском к работе в период чемпионата», — пояснил Хрипун.

Вакцинацию предстоит пройти персоналу большинства гостиниц в ЦАО и других округах Москвы. По данным департамента спорта и туризма, 86% номеров в отелях и хостелах столицы забронированы на период с 14 июня по 15 июля болельщиками и туристами.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи мирового первенства по футболу пройдут на площадках 11 российских городов, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара. Большая спортивная арена «Лужников» примет семь встреч, стадион «Спартак» — пять игр.

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