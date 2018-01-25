Москва, 25 января, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Пожар на строительном складе на территории торгового комплекса «Каширский двор» в Москве ликвидирован, сообщает 25 января пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным ведомства, в 04:20 мск в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций поступило сообщение о возгорании строительных материалов на складе по адресу Каширское шоссе, дом 10.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 05:05 мск пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее в Москве в районе строительства перегонных тоннелей от станции метро «Фонвизинская» до станции «Петровско-Разумовская» загорелось техническое здание.

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