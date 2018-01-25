Пермь, 25 января, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Пермском крае подвели итоги проверки, которая последовала после резонансного преступления в стенах школы № 127 Перми, когда на учителя и учеников начального звена напали вооружённые подростки. Оказалось, что даже при значительных тратах из бюджета на комплексную безопасность система даёт сбои. Не все школы оснащены тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, есть вопросы к сотрудникам охранных предприятий и руководству образовательных учреждений.

Maarten Van Damme Трагедия

По официальным данным, ежегодно на комплексную безопасность тратится 1,3 млрд рублей. При этом безопасность обеспечивается строго в соответствии с региональным и федеральным законодательством.

«Но жизнь показала, что при возникновении экстремальных ситуаций, и уже не в теории, а, к сожалению, в реальности, система даёт сбои», — сказал губернатор Максим Решетников, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным минобра Прикамья, тревожными кнопками оснащены 77,5% школ и детсадов, системы видеонаблюдения установлены в 81,2% учреждений. Пункты охраны есть во всех школах, к работе охранников имеются вопросы, также как и к руководству школ. Проверка показала, что некоторые охранники не выполняют или не знают должностных инструкций. При отработанных навыках эвакуации ни дети, ни сотрудники не знаю как себя вести в экстремальных ситуациях. Глава министерства Раиса Кассина подчеркнула, что необходимы рекомендации по поведению в нестандартных случаях.

После анализа результатов проверки в Пермском крае в системе охраны возможен ряд изменений. Например, системы охраны всех объектов здравоохранения, культуры и образования могут оказаться под одним крылом. Инициатива об их объединении прозвучала от заместителя начальника управления Росгвардии по Пермскому краю Рината Авхадиева. Глава региона поручил своим подчинённым проработать вопрос о специальных требованиях при закупке услуг по охране образовательных учреждений. После вооружённого нападения на школьников в Прикамье решено проводить ежеквартальный контроль над выполнением требований безопасности образовательных учреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в пермскую школу № 127 проникли двое вооружённых подростков, которые во время урока ворвались в кабинет четвёртого класса. В результате нападения были госпитализированы учитель и девять детей. Также с ранениями в больницу доставили и налётчиков. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц». Его расследованием занимается Главное управление Следственного комитета РФ. Подросткам (старшекласснику школы № 127 и бывшему ученику этой же школы) предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — арест.

Преступление ввергло город и страну в шок и стало главной повесткой дня, если не на телевидении, то в интернете точно. Общество обсуждало причины, приведшие к такой подростковой агрессии. Прозвучали разные мнения, в частности, о необходимости сделать упор на воспитательный процесс как в школе, так и семье; ужесточить требования к охранным предприятиям, организовать в школах полноценную работу психологов и соцпедагогов и ввести предмет «Психология»; блокировать сайты, проповедывающие агрессию. Не утихли разговоры вокруг пермского ЧП, как 19 января подросток устроил бойню в бурятской школе.

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