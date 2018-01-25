Токио, 25 января, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Власти Японии намерены активизировать борьбу с нелегальными поставками нефти и нефтепродуктов в КНДР, нарушающими санкции ООН. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура на пресс-конференции в Токио.

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По его словам, официальный Токио, который намерен перекрыть «бреши в санкционной системе», будет усиливать работу в этом направлении.

«Санкции работают, — сказал Нисимура. — Северной Корее теперь все труднее совершать обычные сделки по покупке нефти и нефтепродуктов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении КНДР были серьезно увеличены по линии Совета Безопасности ООН в конце 2017 года. Причина введения ограничений против Пхеньяна — ядерные и баллистические испытания, которые проводит Северная Корея, ставшая, по сути, ядерной державой.

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