Более 1,7 млн копий книги о Трампе продали в США
Вашингтон, 25 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В США продано 1,7 млн экземпляров книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», которая поступила в продажу три недели назад. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные издательства Henry Holt and Co.
По данным телеканала, речь идет обо всех форматах, включая издания в твердой обложке, электронные книги и аудиокниги.
Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» посвящена работе президента США Дональда Трампа в первые месяцы после избрания. Она основана на воспоминаниях Стивена Бэннона, который руководил предвыборной кампанией Трампа в самый ответственный момент и был главным политическим советником президента в первые месяцы работы новой администрации.
Книга была анонсирована в ноябре 2017 года и сразу привлекла много внимания. Вышедшая сотнями тысяч экземпляров, книга была подвергнута критике со стороны Трампа.
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