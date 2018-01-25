Вашингтон, 25 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В США продано 1,7 млн экземпляров книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», которая поступила в продажу три недели назад. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные издательства Henry Holt and Co.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным телеканала, речь идет обо всех форматах, включая издания в твердой обложке, электронные книги и аудиокниги.

Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» посвящена работе президента США Дональда Трампа в первые месяцы после избрания. Она основана на воспоминаниях Стивена Бэннона, который руководил предвыборной кампанией Трампа в самый ответственный момент и был главным политическим советником президента в первые месяцы работы новой администрации.

Книга была анонсирована в ноябре 2017 года и сразу привлекла много внимания. Вышедшая сотнями тысяч экземпляров, книга была подвергнута критике со стороны Трампа.

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