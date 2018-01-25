Донецк, 25 января, 2018, 08:03 — ИА Регнум. ВСУ 12 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 24 января, сообщает пресс-служба Вооруженных сил ДНР.

John Crosby Миномётный обстрел

Согласно сообщению, украинские силовики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Под огонь ВСУ попало пять населенных пунктов.

Напомним, ранее от обстрела ВСУ в ДНР пострадали пятеро человек, большинство из них получили осколочные ранения.

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Украинские войска ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), несмотря на заключенное 23 декабря 2017 года «новогоднее» перемирие.

По данным наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в Донбассе в ближайшее время может начаться обострение. Свидетельством тому служит минирование территории с обеих сторон, стягивание военной техники к линии фронта и укрепление позиций войск на линии разграничения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минские соглашения, которые подписали стороны военного конфликта в Донбассе, предписывают прекратить ведение огня, отвести военную технику от линии фронта и начать мирное урегулирование конфликта.