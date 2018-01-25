Вашингтон, 25 января, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Бывший директор ФБР Роберт Мюллер, назначенный спецпрокурором по расследованию «связей» Дональда Трампа с Москвой, согласился раскрыть круг тем, в рамках которых президент США будет давать показания. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Как отмечают источники телеканала, в настоящее время помощники спецпрокурора и юристы Трампа обсуждают детали и условия предстоящей явки главы США для дачи показаний.

Так, Мюллер считает, что беседа должна быть подробной и не иметь лишних ограничений. Юристы Трампа, напротив, выступают за максимальное ограничение области вопросов, которые будут заданы главе государства.

Отмечается, что консультации сторон являются неформальными, выполнять просьбы второй стороны Мюллер не обязан. Если диалог успехом не увенчается, спецпрокурор может добиваться того, чтобы Трамп отвечал перед большим жюри присяжных.

В таком случае он будет обязан давать прямые ответы на все заданные ему вопросы. Его высказывания зафиксируют, а позже смогут использовать в суде.

Ранее президент США согласился дать показания Мюллеру под присягой. Он отметил, что беседа со спецпрокурором может состояться в феврале и пояснил, что перед ней проконсультируется с адвокатами.

Напомним, Трамп и его команда не раз отвергали обвинения в неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании 2016 года. Российская сторона также опровергала утверждения о попытках вмешательства во внутренние дела США.

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