Ватикан, 25 января, 2018, 07:32 — ИА Регнум. «Фейковые новости» — это «змеиная тактика», которую используют те, кто хочет нанести удар в любое время и в любом месте, говорится в обращении папы Римского Франциска ко Всемирному дню социальных коммуникаций, сообщает пресс-служба Святого престола.

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По его словам, такую тактику нужно разоблачить. Понтифик пояснил, что именно эту стратегию «маскировки» использовал «хитрый змей в Книге Бытия»: он на заре человечества создал первые фейковые новости, положив начало трагической истории человеческого греха.

Говоря о понятии «фейковые новости», папа Римский охарактеризовал его как «неправдивая информация», основанная не искаженных или нереальных данных. Создают новости для того, чтобы манипулировать человеком.

Кроме того, фейковые новости способны мимикрировать под реальные новости и распространяться с огромной скоростью для того, чтобы распространять «гордыню и алчность», ненависть. Источником фейков является «людская алчность», легко пробуждаемая в человеке.

«Экономические и манипулятивные цели, которые питают дезинформацию, укоренены в жажде власти, стремлении обладать и наслаждаться, что в конечном итоге делает нас жертвами чего-то гораздо более трагического: обманчивой силы зла, которая движется от одной лжи к другой, чтобы лишить нас внутренней свободы», — заявил Франциск.

Лучшим противоядием против этого «вируса» должны стать люди, и, в особенности журналисты, работа которых перестает быть работой, а становится миссией по противостоянию лжи, «риторическим лозунгам» и «сенсационным заголовкам».