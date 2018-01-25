Екатеринбург, 25 января, 2018, 07:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге устраняют последствия взрыва газа. ЧП случилось вечером 24 января в девятиэтажном доме на улице Пионеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Nao24.ru Газ

Взрыв произошёл в одной из секций на восьмом этаже. Затем начался пожар. Прибывшие пожарные оперативно с ним справились.

По данным МЧС, из-за взрыва повреждены перегородки трёх квартир и входная группа одной из квартир. Также оборвался трос лифта.

Людей эвакуировали. В школе № 146 был создан пункт временного размещения населения. Однако затем им разрешили вернуться в квартиры. Отселены лишь жильцы трёх повреждённых квартир, а доступ в секцию ограничен.

При этом в пресс-службе компании «Екатеринбурггаз» говорят об одной повреждённой квартире, а не о трёх. Уже известно, что есть пострадавший. Но ему не потребовалась даже госпитализация. Также установили и причину взрыва — два пятилитровых газовых баллона, которые хранились в секции.

Сегодня, 25 января, специальная комиссия обследует систему газоснабжения квартир пострадавшей секции. А СКР начал доследственую проверку.

В ответственной за содержание дома управляющей компании «Урал-СТ» журналистам пояснили, что баллоны, скорее всего, привезли гости одной из квартир. Они взорвались в тот момент, когда один из жильцов вышел покурить.

В компании обещают провести полноценный ремонт и уже к обеду 25 января намерены заменить все выбитые взрывом окна.