Давос, Швейцария, 25 января, 2018, 07:30 — ИА Регнум. В случае введения Западом новых санкций российские банки будут приспосабливаться к этому и развиваться дальше, об этом заявил в интервью НТВ глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, ограничительные меры против России являются чисто политическим методом давления, так как США «не нравится политика руководства нашей страны», поэтому здесь мало что можно придумать нового.

«Мы работали, работаем, будем работать спокойно и в зависимости от обстановки применять меры, чтобы продолжать свой бизнес, что мы и делали», — заявил Костин.

Читайте также: Новак: Западные санкции поднимают российскую промышленность

Он пояснил, что прибыль банка за последний год выросла в два раза, а в России уже привыкли «к страшилкам о новых санкциях», отметив, что правительство страны предпринимает меры.

«Правительство недавно объявило о создании военного банка, чтобы вывести в него наиболее подверженные санкциям вопросы, связанные с обслуживанием клиентов оборонной отрасли», — подчеркнул глава ВТБ, добавив, что санкции делают мир «менее безопасным местом», чем это было раньше.

Напомним, 29 января Вашингтон должен опубликовать обновленные санкционные списки. Речь идет о так называемом «кремлевском докладе», который может содержать данные о 50 чиновниках и предпринимателях, которые в США были названы «группой приближенных к Путину», а также о членах их семей.

Читайте также: Мир не хочет воевать за интересы Вашингтона — Андрей Климов