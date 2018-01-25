Лондон, 25 января, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Дальнейшее пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне опасно для душевного и физического здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В этом уверены британские врачи Сондра Кросби и Брок Чишольм, пишет газета The Guardian.

New Media Days Джулиан Ассандж

Осмотревшие Ассанжа специалисты отмечают, что он фактически находится в постоянном заключении. «Длительная неопределенность бессрочного заключения» способна причинить интернет-журналисту глубокие психологические и физические травмы, считают они.

Так, на протяжении более чем пяти лет Ассанж не имеет доступа к солнечному свету и внешнему пространству, находится в условиях недостаточной вентиляции. Изоляция может привести к тяжелому беспокойству, патологическому стрессу, депрессиям, вызвать суицидальное настроение, хронические боли и другие недуги.

Напомним, австралиец Джулиан Ассанж находится в дипмиссии Эквадора в британской столице с 2012 года. Он попросил об убежище, опасаясь быть выданным Швеции, где его обвиняют в преступлениях сексуального характера.

Кроме того, Швеция могла выдать основателя WikiLeaks американской стороне. В США Ассанжу грозит наказание за публикацию секретных документов госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно о получении Джулианом Ассанжем статуса натурализованного гражданина Эквадора. Такое решение эквадорские власти приняли для защиты журналиста, обратившегося к ним за помощью. Ранее Ассанж получил удостоверение личности Эквадора.

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