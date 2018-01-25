Глава МОК рассказал, какие спортсмены могут принять участие в ОИ-2018
Лозанна, Швейцария, 25 января, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК), запретивший ряду спортсменов участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, не ставил перед собой цель унизить Россию. Об этом, как передает Reuters, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
По его словам, решение о запрете для спортсменов РФ выступать на ОИ-2018 под флагом своей страны было «сбалансированным».
"Это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в ОИ, но только молодое и чистое поколение, — сказал Бах. — Эти спортсмены будут послами нового, чистого российского спорта».
При этом глава МОК добавил, что если спортсмен приглашен на Олимпиаду в Пхенчхане, значит, не было и тени сомнений.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 г. исполком МОК запретил российской сборной выступать в Пхенчхане, однако оставил возможность участия в турнире для отдельных «чистых» спортсменов. Они могут выйти на соревнования под нейтральным флагом в статусе «олимпийский атлет из России».
22 января 2018 г. стало известно, что в списке потенциальных участников отсутствуют ведущие российские спортсмены, которые никогда не были уличены в использовании допинга. Решение МОК вызвало большой резонанс. Ряд экспертов считает, что фактически речь идёт о тотальном произволе и дискриминации российских спортсменов, которые не употребляли допинг.
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