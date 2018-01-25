Лозанна, Швейцария, 25 января, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК), запретивший ряду спортсменов участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, не ставил перед собой цель унизить Россию. Об этом, как передает Reuters, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

По его словам, решение о запрете для спортсменов РФ выступать на ОИ-2018 под флагом своей страны было «сбалансированным».

"Это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в ОИ, но только молодое и чистое поколение, — сказал Бах. — Эти спортсмены будут послами нового, чистого российского спорта».

При этом глава МОК добавил, что если спортсмен приглашен на Олимпиаду в Пхенчхане, значит, не было и тени сомнений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 г. исполком МОК запретил российской сборной выступать в Пхенчхане, однако оставил возможность участия в турнире для отдельных «чистых» спортсменов. Они могут выйти на соревнования под нейтральным флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

22 января 2018 г. стало известно, что в списке потенциальных участников отсутствуют ведущие российские спортсмены, которые никогда не были уличены в использовании допинга. Решение МОК вызвало большой резонанс. Ряд экспертов считает, что фактически речь идёт о тотальном произволе и дискриминации российских спортсменов, которые не употребляли допинг.

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