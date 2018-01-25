Москва, 25 января, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Олигархи в России — пережиток 1990-х годов, который преодолен, сейчас олигархов заменили социально ответственные бизнесмены, заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью Bloomberg TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные», — объяснил вице-премьер.

Главной чертой таких социально ответственных бизнесменов, по версии Дворковича, является их забота о стране путем ведения бизнеса. При этом новых американских санкций предприниматели не боятся, так как не лишают возможности работать.

«Санкции — это не наше изобретение <…> Они делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной. Мы работаем, и работаем усердно», — сказал Дворкович.

Напомним, новый доклад, объясняющий необходимость введения очередного пакета санкций против России, будет представлен Конгрессу к 29 января.

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По версии ряда американских СМИ, такой доклад будет содержать список из 50 высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей из так называемой «группы приближенных к Путину», санкции против которой вводятся за якобы имевшее место «российское вмешательство» в выборы президента США в 2016 году. Добавим, что никаких доказательств такого вмешательства предоставлено не было.