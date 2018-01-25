Анкара, 25 января, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции продолжат военную операцию на территории Сирии, не ограничившись одним Африном, сообщает 25 января Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Анкара стремится пресечь «грязные игры» и освободить приграничную территорию Сирии от влияния террористов.

Данное заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган во время своего выступления в столице республики.

Террористами в Турции считаются «Отряды народной самообороны», состоящие преимущественно из сирийских курдов.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции приступили к выполнению операции «Оливковая ветвь», направленной против сирийских курдов в Африне. Причиной острой реакции Анкары стало заявление США о желании сформировать из «Отрядов народной самообороны» приграничную армию.

После вторжения Турции на территорию Сирии Вашингтон поспешил дезавуировать свои заявления, подчеркнув, что больше не будет оказывать курдам военную помощь, так как борьба с ИГИЛ (организация. деятельность которой запрещена в РФ) закончилась.